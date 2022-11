Emirates dévoile un accord de partage de codes avec Batik Air

Article publié le 1 novembre 2022 par David Dagouret

Les compagnies proposent un accès à 25 destinations indonésiennes via un billet et une politique de bagages uniques.

Emirates a récemment déployé son partenariat de partage de codes avec Batik Air. Il accroît la connectivité des clients et leur propose un accès à 25 destinations indonésiennes via un billet et une politique de bagages uniques.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Emirates apposera son code sur 8 lignes exploitées par Batik Air via Jakarta vers Balikpapan (BPN), Denpasar (DPS), Medan (KNO), Manado (MDC), Padang (PDG), Surakarta (SOC), Surabaya (SUB) et Makassar (UPG). Cet accord interlignes permet également aux clients Emirates d’accéder facilement à 17 destinations indonésiennes via Jakarta et Denpasar, vers des villes telles que Praya (LOP), Semarang (SRG) ou encore Sorong (SOQ).

Emirates connecte l'Indonésie au reste du monde depuis plus de 30 ans. Depuis son premier vol vers Jakarta en 1992. Au début de l’année, Emirates a annoncé son accord de partage de codes avec la compagnie nationale indonésienne, Garuda. Il permet aux voyageurs d'accéder à 8 destinations indonésiennes, au-delà de Jakarta et de Bali.

Emirates dispose d’accords de partage de codes avec 26 partenaires aériens, 2 compagnies ferroviaires et 110 partenaires interlignes dans le monde. La compagnie offre ainsi à ses clients une connectivité optimale vers plus de 130 destinations réparties sur les 6 continents.

