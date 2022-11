Le groupe LATAM sort de son processus de restructuration

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

En octobre dernier, le réseau du groupe LATAM a rejoint 144 destinations dans 22 pays et prévoit de clôturer l'année avec une exploitation globale de plus de 85% par rapport à 2019.

Le Groupe LATAM a annoncé avoir terminé avec succès son processus de restructuration aux États-Unis, dans lequel il s'était volontairement engagé en mai 2020 pour réduire sa dette, accéder à de nouvelles sources de financement et transformer son activité face à la pandémie mondiale.

Avec plus de 2,2 milliards de dollars de liquidités, environ 3,6 milliards de dollars de dette en moins sur son bilan (ce qui équivaut à une réduction de 35 % de la dette de pré-entrée), et le soutien des actionnaires majeurs existants et nouveaux.

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group a déclaré : "Ce jour marque une étape très importante pour LATAM. Nous sommes heureux d'avoir mené à bien une transformation importante et d'être sortis de notre processus de restructuration avec une situation financière renforcée et un attachement réaffirmé dans la quête de l'excellence. En tant que groupe, avec une équipe dynamique de 30 000 employés et un réseau de connectivité inégalé, nous nous réjouissons de continuer à offrir aux passagers la meilleure alternative pour voyager vers, depuis et au sein de l'Amérique du Sud et de contribuer aux besoins des différents pays dans lesquels nous opérons."





