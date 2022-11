Lov-1 : le kart volant de Lovenie

Article publié le 2 novembre 2022 par David Dagouret

Lovenie est une jeune société française lancée en mai 2022.

Lovenie est une société française qui a été lancée en mai 2022 et souhaite développer un kart volant sur la base d'un véhicule VTOL.

Construit sur la base d’un karting de course, pour garder la sensation de pilotage d’une voiture, le premier modèle est un octocoptère d’environ 90 Kw, monoplace, électrique d’une autonomie d’environ 15 minutes.

Les batteries sont interchangeables, ce qui permet d’enchainer les tours de pistes. Un must pour vivre un maximum de sensations fortes, en toute sécurité.

L’offre de Lovenie est donc totalement avant-gardiste puisque :

Ses karts pourront être utilisés dans les hippodromes, pistes de karting, circuits automobiles et autres structures d’accueil déjà créées ;

Les karts volants sont destinés aux loisirs, en tant que véritable “sport plaisir”.

Après avoir fait la preuve de son concept fin septembre en réalisant ses premiers vols stabilisés, Lovenie organise sa première recherche de financement. Et depuis la fin octobre, elle a débuté les essais pilotés.

Le premier prototype monoplace est actuellement en cours de finalisation.

Une partie de la production partira directement dans des pays qui, comme les États-Unis, autorisent l’utilisation de ce type d’appareil.

En Europe, Lovenie multiplie les prises de contacts avec des lieux existant et compte lancer ses propres lieux de loisirs, pour accueillir le public, le former, et offrir un maximum de services (location de karts volants, boutique, bar et restaurant).

Trois prototypes sont en préparation :

Le premier appareil est un monoplace d’environ 90kW entièrement électrique. Huit moteurs, accouplés à des hélices de 100 cm de diamètre, le tout contrôlé par les ESC et l’autopilote. Le poids de l’appareil est d’environ 80 kg sans le pilote et l’autonomie d’environ 15 minutes.

Le second appareil est un monoplace hybride, équipé de 8 moteurs électrique développant 90kW accouplé à un moteur thermique de 40 hp. L’ensemble de la motorisation entraine 10 hélices. Le poids de l’appareil est d’environ 130kg, sans le pilote et l’autonomie pourrait dépasser les 90 minutes.

Le troisième prototype reprend les données du second dans une version 2 places. La puissance électrique utilisée pour le modèle hybride doit être suffisante pour le transport de deux passagers mais le moteur thermique devrait être plus puissant, environ 60 hp. Le poids de l’ensemble sera de 140 kg.

Les performances du modèle Lov-1 :