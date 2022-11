Reprise des vols directs entre Paris et l’oasis historique d’AlUla

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

A partir du 4 décembre prochain, la compagnie aérienne SAUDIA Airlines reprendra sa liaison directe entre Paris et AlUla en Arabie saoudite à raison d’un vol par semaine.

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), avec la Commission Royale pour AlUla (RCU) et l'Agence française pour le développement d'AlUla (AFALULA), annonce la reprise d'un vol hebdomadaire direct entre l'aéroport de Paris CDG et l'aéroport international d'AlUla tous les dimanches du 4 décembre 2022 au 12 mars 2023. Ce vol sera opéré en Boeing 787 Dreamliner.

Philip Jones, Chief Destination Management & Marketing Officer à la RCU, a déclaré : "Ce vol vient renforcer l'accessibilité croissante d'AlUla aux visiteurs internationaux, avec des connexions plus faciles et plus rapides pour les voyageurs venant de France et des pays européens voisins. Avec l’ouverture de nouveaux hébergements de classe mondiale et un calendrier d'événements qui s'annonce exceptionnel, tous les facteurs convergent pour faire d'AlUla l'une des nouvelles destinations les plus intéressantes à découvrir."

Arved Von Zur Muhlen, directeur commercial de SAUDIA, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre les vols directs réguliers entre Paris et AlUla, cette ligne améliorera encore les connexions pour les visiteurs français impatients de découvrir tout ce que cette destination remarquable a à offrir. La relance de cette liaison s'inscrit dans le cadre de notre partenariat permanent avec la Commission Royale pour AlUla, et s'appuie sur les liens étroits qui unissent nos deux nations pour créer de nouvelles opportunités d'échanges culturels. En tant que compagnie nationale, nous sommes « les ailes de la Vision 2030 » et nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs d'Europe pour leur faire découvrir le patrimoine authentique du Royaume, ses merveilles naturelles uniques et ses événements de classe mondiale."

Gérard Mestrallet, Président exécutif d'AFALULA, a déclaré : "Ce vol direct entre Paris et AlUla renforce encore la relation entre la France et AlUla qui est au cœur de la mission d'AFALULA. Il facilitera grandement les voyages vers AlUla pour le nombre croissant de personnes venant de France pour découvrir cette nouvelle destination exceptionnelle, que ce soit pour des raisons professionnelles ou du loisir."





Sur le même sujet