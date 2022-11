Un premier A380 Emirates entre dans une phase de modernisation et de rénovation complète de ses cabines

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

Ce projet constitue un investissement de plusieurs milliards de dollars.

Emirates a donné le coup d’envoi du vaste programme de modernisation de sa flotte. D’une durée de deux ans, le premier des 120 avions a déjà entamé la rénovation de ses cabines et l'installation des sièges Économie Premium, dernier produit de la compagnie.

Après avoir effectué le vol EK928 du Caire à Dubaï ce lundi, l’appareil A6-EVM a été conduit au hangar E du centre d'ingénierie d'Emirates. Une équipe d'ingénieurs spécialisés a entamé le processus de modernisation de l'avion.

Outre les 190 personnes recrutées dans le cadre de ce projet, Emirates collabore avec 62 partenaires et fournisseurs clés ayant embauché des centaines de techniciens qualifiés.

Après des mois de planification, de travail et de nombreux tests réalisés sur des A380, les ingénieurs ont commandé 2 200 modèles de pièces. À son tour, l'équipe d'approvisionnement d'Emirates a mis les bouchées doubles pour établir 12 600 bons de commande pour la phase initiale du programme. Des ateliers dédiés ont été mis en place au centre d'ingénierie d'Emirates, où des pièces et des équipements ont été stockés pour le projet.

Pendant les 16 prochains jours, 24h/24, des équipes d'ingénieurs et de techniciens démonteront les intérieurs des cabines de l'A380 et les remonteront dans un ordre planifié et testé.

Des milliers de pièces seront retirées, remplacées ou remises à neuf. Même la douche Spa Emirates bénéficiera de nouvelles couleurs et d’un motif d'arbre Ghaf gravé à la main.

Des équipes déploieront un processus spécifique à chaque avion : une équipe d'ingénieurs retirera d’abord les sièges hublot de la Classe Économie, libérant ainsi de l'espace pour qu'une autre équipe retire les panneaux latéraux de l'intérieur de la cabine. Ils iront directement dans l'un des trois ateliers dédiés pour être peints aux dernières couleurs d'Emirates. Pour créer la cabine comprenant les 56 sièges de la classe Économie Premium, 88 sièges situés à l'avant du pont principal de la Classe Économique seront retirés.

Les sièges de la Classe Affaires et de la Première Classe du pont supérieur seront démontés et chargés sur un camion dédié à cette opération. D’autres véhicules les transporteront vers des ateliers sur mesure. Les sièges de Classe Affaires seront repeints et retapissés avec un nouveau cuir au centre d'ingénierie d’Emirates, tandis que les sièges de la Première Classe seront envoyés chez un spécialiste à Dubai World Central (DWC) pour être remis à neuf.

L’A6-EUW, le deuxième avion rénové, entrera au centre d'ingénierie d'Emirates le 1er décembre.

Lorsque le programme sera à pleine capacité, les ingénieurs travailleront simultanément sur deux avions. Tous les huit jours, un avion sera immobilisé et remorqué au centre d'ingénierie d'Emirates pour y être modernisé. Le 23 mai 2024, les 67 A380 prévus dans le programme de modernisation auront repris du service. Emirates commencera alors à travailler sur 53 de ses Boeing 777. D'ici mars 2025, les 120 avions modernisés seront de nouveau dans les airs.

La nouvelle Classe Économie Premium d'Emirates est actuellement disponible sur les lignes de l'A380 vers Londres, Paris et Sydney. Davantage de clients pourront découvrir la cabine Economie Premium d'Emirates à mesure que le programme de modernisation s'accélère.

Emirates a annoncé sa volonté d'introduire sa Classe Économie Premium sur ses lignes à destination de New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland et Singapour, d'ici la fin du mois de mars 2023.

