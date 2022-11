Une reprise spectaculaire pour Air Charter Service France

Article publié le 3 novembre 2022 par David Dagouret

La société a enregistré une hausse de 91 % par rapport à la même période en 2021.

Air Charter Service France, courtier aérien spécialisé dans l’affrètement de vols privés pour les agences de voyage, a enregistré un premier semestre, en hausse de 91 % par rapport à la même période en 2021.

Alexandre Busila, PDG d’ACS France, l’explique en ces termes : "Nos trois divisions ont vu les affaires reprendre après deux années difficiles marquées par la pandémie de COVID-19. Du côté du transport des voyageurs, notre division Aviation d’affaires a pratiquement triplé son chiffre d’affaires de l’année dernière. En effet, suite à l’assouplissement des restrictions un peu partout dans le monde, de nombreux clients voyagent sur de plus longues distances et réservent de plus grands avions. Les chiffres ont augmenté de 94 % par rapport à 2020, bien au-delà des performances enregistrées avant la pandémie, avec une hausse de 38 % par rapport au premier semestre 2019. Notre division Aviation commerciale, quant à elle, a enregistré une croissance spectaculaire de 71 % par rapport à l’année dernière, du fait de la reprise du tourisme d’affaires et des vols sportifs. Le nombre de vols cargo a, lui aussi, considérablement augmenté par rapport aux trois années précédentes, avec une hausse de 78 % par rapport à 2021 et de 20 % par rapport aux chiffres d’avant la pandémie. Après un boom des expéditions d’équipements de protection individuelle (EPI) en 2020, nous sommes de nouveau sollicités dans l'organisation de projets industriels, le transport de pièces automobiles, d’animaux vivants, de textiles et même de denrées périssables."

Justin Bowman, directeur général du groupe Air Charter Service, a déclaré : "ACS France n’a cessé de renforcer sa position localement ces 12 derniers mois. Nous avons opéré d’importants changements qui nous ont demandé de prendre des décisions difficiles dans l’intérêt à long terme de l’entreprise. Depuis l’arrivée d’Alex et de sa nouvelle équipe, nous sommes mieux armés pour envisager l’avenir et renforcer nos effectifs. Nous prévoyons de continuer d’investir dans notre filiale française, et ce grâce au travail remarquable d’Alex."