Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Alliance Air et ATR célèbrent les 20 ans de leur partenariat de maintenance

La compagnie nationale indienne Alliance Air et le constructeur d’avions régionaux ATR annoncent la prolongation de leur contrat de maintenance globale (GMA) pour cinq années supplémentaires. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat entre la compagnie aérienne et ATR, qui a débuté avec la signature d’un premier contrat de maintenance à l’heure de vol en décembre 2002.

Grâce à cet accord, la compagnie aérienne continuera de bénéficier des services de réparation, de révision et d’approvisionnement des unités remplaçables en piste, ainsi que de la disponibilité et des services de maintenance des hélices et des trains d’atterrissage pour sa flotte de deux ATR 42-600 et de 18 ATR 72-600.

M. Vineet Sood, PDG d’Alliance Air, a déclaré : "Nos ATR jouent un rôle stratégique en nous permettant d’offrir à nos communautés un accès rapide, confortable et fiable à des services essentiels. Il y a 20 ans, nous avons décidé d’optimiser nos activités d’exploitation et de maintenance avec le contrat GMA d’ATR. 20 ans plus tard, nous réaffirmons notre confiance dans l’expertise du constructeur, en attendant d’atteindre ensemble une étape majeure de notre histoire commune : 25 ans d’un partenariat gagnant-gagnant."

David Brigante, Directeur du Support et des Services client d’ATR, a déclaré : "Lorsque deux entreprises travaillent ensemble pendant 20 ans, on ne peut plus parler d’une relation commerciale, mais d’un véritable partenariat. En tant que compagnie aérienne nationale de l’Inde, Alliance Air a pour mission d’assurer des liaisons aériennes essentielles qui créent de nouvelles opportunités pour des millions de personnes. Notre activité consiste à faire en sorte qu’Alliance Air puisse remplir sa mission au quotidien. C’est pourquoi, depuis notre premier contrat en 2002, nous n’avons eu de cesse d’améliorer la qualité de nos services pour répondre aux besoins d’Alliance Air et, plus généralement, aux enjeux actuels des compagnies régionales."





