Canavia élargie sa flotte avec trois avions Tecnam

Article publié le 27 décembre 2022 par David Dagouret

L'académie espagnole a choisi un P2006T et deux P2008JC.

Tecnam a annoncé que l'académie espagnole, Canavia, avait commandé trois nouveaux avions Tecnam, un P2006T Mark II et deux P2008JC Mark II. L'école exploite déjà dans sa flotte deux P2006T et trois Tecnam P2008JC qui sont exploités 365 jours par an.

Le P2008JC est un avion idéal pour toutes les phases d'entraînement monomoteur, car il est équipé de la dernière technologie Garmin G3X Glass Cockpit.

Le Tecnam P2006T MkII est un avion bimoteur à quatre places avec train d'atterrissage entièrement rétractable. Ses performances font de cet avion un appareil idéal pour l'entraînement multimoteur, ainsi que pour le vol de campagne. Le P2006T est équipé de deux moteurs Rotax 912S3, permettant une économie de carburant.

Sur le même sujet