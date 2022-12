Finnair ajoute des vols vers l'Asie pour l'été 2023

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Au cours de l'été 2023, la compagnie finlandaise exploiterons 14 liaisons hebdomadaires entre la Finlande et le Japon.

Finnair ajoute à son programme de vol plusieurs rotations entre son hub d'Helsinki et ses principales destinations asiatiques pour l'été 2023 afin de répondre à la demande de ses clients. La compagnie finlandaise reprend sa ligne Helsinki-Osaka avec trois vols hebdomadaires et ajoute des fréquences vers l'aéroport de Tokyo-Narita. Finnair propose également des fréquences supplémentaires vers Hong Kong et New Delhi, avec des vols quotidiens pendant la saison estivale 2023.

La ligne Helsinki-Osaka est exploitée les mercredis, vendredis et dimanches et celle d'Osaka-Helsinki les lundis, jeudis et samedis à partir du 26 mars.

À partir du 27 mars, les vols Helsinki-Tokyo Narita sont assurés les lundis, mardis, jeudis et samedis et Tokyo-Narita - Helsinki les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Finnair assure également une liaison quotidienne avec l'aéroport de Tokyo-Haneda pendant toute la saison estivale.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes heureux de pouvoir répondre à une demande croissante de voyages entre l'Europe et nos destinations asiatiques phares. Au cours de l'été 2023, nous exploiterons 14 liaisons hebdomadaires entre la Finlande et le Japon, nous assurons aussi des liaisons quotidiennes vers les villes de New Delhi et Hong Kong. Les nouvelles installations à l’aéroport d’Helsinki offrent une agréable expérience tant aux clients qui se rendent en Finlande que pour ceux qui poursuivent leur voyage vers l'une de nos nombreuses destinations asiatiques. "





