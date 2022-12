Jetstar reçoit son deuxième Airbus A321neo LR

Article publié le 9 décembre 2022 par David Dagouret

L'appareil effectuera son premier vol le samedi 10 décembre.

Jetstar Airways a pris livraison de son deuxième Airbus A321neo LR. Cet appareil est arrivé cette semaine à Melbourne en provenance du site de production d'Airbus à Hambourg, en Allemagne, et effectuera son premier vol commercial le samedi 10 décembre.

Cet appareil assurera des liaisons intérieures populaires, notamment de Melbourne à Brisbane et de Melbourne à la Gold Coast, ainsi que des liaisons internationales à plus long rayon d'action, comme de Melbourne à Bali et le service à venir entre Sydney et Rarotonga.

L'Airbus A321neo de Jetstar peut transporter un total de 232 passagers.

Sur le même sujet