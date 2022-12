Korean Air présente son Airbus 321neo

Article publié le 9 décembre 2022 par David Dagouret

Les sièges en classe affaires sont entièrement inclinables à 180°.

Korean Air a récemment reçu son premier Airbus 321neo, qui sera progressivement déployé sur son réseau ce mois-ci. L’A321neo de la compagnie est équipé de sièges entièrement inclinables en Classe Affaires, ce qui fait de Korean Air le premier transporteur aérien coréen proposant cette typologie de produit sur un avion monocouloir.

Le premier appareil de la famille A320 de la compagnie est un avion de 182 sièges, qui sera principalement exploité sur des lignes court-courriers, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine et au Japon.

Korean Air proposera un total de 182 sièges, huit en classe Prestige et 174 en classe Économique sur son nouvel appareil. Pour la première fois, des sièges inclinables à 180 degrés seront disponibles dans la classe Prestige de la flotte d’avions monocouloirs de la compagnie.

Les sièges sont équipés d'un écran personnel de 44 cm pour les services audio/vidéo à la demande ainsi que d'un chargeur de smartphone sans fil.

En Classe Économique, les clients peuvent profiter du divertissement à bord sur un écran individuel de 33 cm. Un appui-tête ajustable et un porte-manteau individuel sont également installés pour chaque siège.

Korean Air est également la première compagnie aérienne asiatique à proposer une cabine Airspace d'Airbus sur un A321neo

nternet sera disponible à la commande à partir du premier semestre 2023. En commençant par l'Airbus A321neo, Korean Air étendra ses services Internet aux avions nouvellement introduits. Le lancement de cet appareil fait partie des projets de modernisation de la flotte de la compagnie, qui devrait recevoir un total de 30 Airbus 321neo d'ici 2027.

Soo Keun Lee, Vice-Président Exécutif Chef de la sécurité et des Opérations de Korean Air, a déclaré : "Nous sommes ravis de recevoir notre premier A321neo qui sera un atout supplémentaire pour notre flotte, notre réseau et nos passagers. Cet A321neo de nouvelle génération, économe en carburant, portera l'expérience de nos clients à un niveau supérieur grâce à sa cabine Airspace primée et à ses sièges en cabine affaires entièrement inclinables."

Christian Scherer, Directeur Commercial d'Airbus et Airbus International, a déclaré : "En ajoutant l'A321neo à sa flotte, Korean Air bénéficiera d'une efficacité opérationnelle renforcée et davantage de confort à bord. Grâce aux économies de carburant par siège réalisées par l'A321neo d'au moins 25% par rapport à son ancienne flotte, la compagnie réduira considérablement ses coûts d'exploitation, ainsi que ses émissions par la même occasion."

Sur le même sujet