La Nouvelle-Zélande reçoit son premier Boeing P-8A Poseidon

Article publié le 8 décembre 2022 par David Dagouret

Il s'agit du premier des quatre avions de patrouille maritime pour la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande a reçu le 07 décembre dernier, le premier des quatre avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon lors d'une cérémonie au Museum of Flight. Cette étape intervient quatre ans après que le gouvernement néo-zélandais a conclu un accord avec la marine américaine pour le P-8A.

Boeing Defence Australia fournira des services de maintien opérationnel pour la flotte néo-zélandaise avec le soutien du programme international P-8.

Les trois autres avions P-8 de la Nouvelle-Zélande sont tous à un stade avancé de production et seront livrés en 2023. Ces appareils remplaceront la flotte actuelle de six Orion P-3K2 de la Nouvelle-Zélande et seront basés à la base aérienne royale de la Nouvelle-Zélande d'Ohakea.

Les livraisons mondiales totalisent désormais 155 Boeing P-8 Poseidon livrés à six clients mondiaux.

