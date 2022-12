Le dernier Boeing 747 quitte l’usine d’Everett

Article publié le 7 décembre 2022 par David Dagouret

Le dernier 747-8 Freighter sera livré début 2023 à Atlas Air.

Boeing a annoncé aujourd'hui que le dernier 747 a quitté son usine de construction d’avions gros porteurs à Everett, en vue de sa livraison à la compagnie Atlas Air en début d’année prochaine.

La production du 747, premier bicouloir au monde, a débuté en 1967 et s’est poursuivie pendant 54 années au cours desquelles 1 574 appareils ont été produits. À 76,2 mètres, le 747-8 est le plus long avion commercial actuellement en service.

Le dernier avion produit est un 747-8 Cargo. Sa charge utile de 133,1 tonnes permet de transporter 10 699 lingots d’or massif, ou environ 19 millions de balles de ping-pong ou de golf.

Kim Smith, Vice-présidente et Directrice Générale des programmes 747 et 767 de Boeing a déclaré : "Pendant plus d’un demi-siècle, plusieurs dizaines de milliers d’employés dédiés de Boeing ont conçu et construit ce merveilleux avion qui a véritablement changé le monde. Nous sommes fiers que le 747 continue de parcourir les ciels du monde entier au cours des prochaines années."





