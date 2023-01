Air France-KLM commande des Airbus A350 supplémentaires

Article publié le 27 janvier 2023 par David Dagouret

Le groupe a annoncé la commande de 4 Airbus A350F Cargo pour Martinair et 3 Airbus A350-900 pour Air France.

Le groupe Air France-KLM a annoncé la commande ferme de 4 Airbus A350F cargo, qui seront opérés par Martinair pour le compte de KLM Cargo. Ces Airbus A350F viendront remplacer la flotte de 4 Boeing 747F actuellement opérée par KLM Cargo et Martinair. Ils seront basés à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol.



En décembre 2021, Air France-KLM avait passé une commande portant sur 4 Airbus A350F cargo pour Air France.



Les livraisons à Martinair et Air France sont attendues à compter du second semestre 2026. Les deux compagnies compteront donc parmi les opérateurs de lancement de l’Airbus A350F cargo.



le groupe a également annoncé la commande ferme de 3 Airbus A350-900 passager supplémentaires pour Air France, portant à 41 le nombre d’appareils de ce type attendus par Air France. Ces Airbus A350 viendront remplacer des appareils de generation précédente et seront basés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.



Ils seront dotés d’une configuration tri-cabine : Business, Premium Economy et Economy. Les livraisons sont attendues en 2024.



Au 31 décembre 2022, Air France-KLM exploitait une flotte de 506 appareils, donc 6 avions cargo.



Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM a déclaré : "Investir dans le renouvellement de notre flotte c’est investir dans le futur de notre Groupe. Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui que les divisions cargo de KLM et d’Air France exploiteront prochainement l’avion cargo le plus silencieux et le plus avancé technologiquement disponible sur le marché, l’Airbus A350F. Cet investissement témoigne de notre confiance dans la croissance durable du marché du fret aérien sur les prochaines années, et illustre notre détermination à réduire notre empreinte carbone. Je suis également très heureux d’annoncer qu’Air France va continuer à accélérer le renouvellement de sa flotte avec 3 Airbus A350 passager supplémentaires. Depuis son entrée en service dans la flotte d’Air France, l’Airbus A350-900 a démontré sa fiabilité, son efficacité, et surtout sa capacité à réduire de façon très significative les émissions de CO2 et de bruit. Nous poursuivrons nos efforts de renouvellement de flotte aussi rapidement que possible afin d’offrir à nos clients la meilleure expérience possible et d’atteindre nos objectifs ambitieux en matière de décarbonation."





