Boeing : commandes et livraisons de l'année 2022

Article publié le 19 janvier 2023 par David Dagouret

Le constructeur américain a livré 480 exemplaires pour l'année passée.

En 2022, Boeing a enregistré 774 commandes d’avions commerciaux après annulations et conversions, à savoir 561 commandes pour la famille 737 et 213 commandes des avions bicouloir de Groupe leaders sur le marché. En décembre 2022, Boeing a livré 69 avions commerciaux, dont 53 exemplaires du 737 MAX, portant à 480 unités le nombre total de livraisons effectuées au cours de l’année écoulée.

Commandes d’avions commerciaux après annulations et conversions :

561 commandes d’avions 737 MAX, avec de nouveaux clients tels que ANA, Delta Air Lines, IAG et la compagnie low-cost Arajet.

213 commandes de gros porteurs, dont 114 Boeing 787, 31 Boeing 767 et 68 Boeing 777.

78 commandes d’avions cargo, dont 45 exemplaires du 767-300 Cargo et de l’actuel 777 Cargo.

Lancement du 777-8 Cargo avec plus de 50 prises de commande (dont certaines conversions) pour l’avion de transport de fret le plus performant du marché.

Livraisons d’avions commerciaux :

387 Boeing 737, dont 374 Boeing 737 MAX et 13 variantes militaires.

93 gros porteurs, dont 5 Boeing 747, 33 Boeing 767, 24 Boeing 777 et 31 Boeing 787.

44 nouveaux avions cargo de série

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes des avions commerciaux totalisait 4 578 unités.

Stan Deal, Président-directeur général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Nous avons travaillé d’arrache-pied en 2022 pour stabiliser la production de 737, reprendre les livraisons de 787, lancer le 777-8 Cargo et, surtout, tenir les engagements pris vis-à-vis de nos clients. À l’heure où le secteur du transport aérien accélère sa reprise, nous enregistrons une forte demande pour l’ensemble de notre famille de produits, notamment pour le très efficient 737 MAX et le 787 Dreamliner. Nous resterons focalisés sur la stabilisation de nos opérations et de notre chaîne des fournisseurs en mettant tout en œuvre pour répondre aux attentes de nos clients en 2023 et au-delà."





