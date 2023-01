Delta lance le Wi-Fi rapide et gratuit

Article publié le 6 janvier 2023 par David Dagouret

Delta devient la première compagnie aérienne américaine à introduire le Wi-Fi rapide et gratuit pour tous.

Delta Air Lines offrira une connexion Wi-Fi rapide et gratuite en partenariat avec T-Mobile à tous les clients à bord de la plupart des vols intérieurs à partir du 1er février 2023. La compagnie aérienne offrira le service à bord de plus de 700 avions équipés de Viasat d'ici la fin de 2023. Delta a également annoncé son intention d’installer le Wi-Fi gratuit sur les avions internationaux et régionaux d'ici la fin de 2024.

Les clients pourront se connecter à l'aide de leur compte Delta SkyMiles ou en adhérant au programme SkyMiles au sol ou dans les airs pour un accès gratuit.

Delta a également dévoilé ses projets concernant le hub Delta Sync Exclusives - une nouvelle plate-forme mobile déverrouillée par SkyMiles à venir ce printemps, et visant à améliorer l'expérience de connectivité en vol avec des offres exclusives, un accès et des divertissements fournis par des marques connues qui font partie des piliers de la vie quotidienne. Delta lancera le hub Delta Sync Exclusives plus tard ce printemps.

Ed Bastian, PDG de Delta a déclaré : "Au travail, à la maison et partout entre les deux, la connectivité est essentielle à la vie quotidienne, et un voyage sur Delta ne devrait pas être différent. Notre vision a longtemps été d'offrir une expérience à 30 000 pieds similaire à ce que nos clients ont à disposition au sol."

Mike Sievert, PDG de T-Mobile a déclaré : "Chez T-Mobile, nous pensons que rester connecté tout en voyageant devrait être une expérience simple et limpide. Les clients de T-Mobile bénéficient déjà d'une connexion Wi-Fi gratuite en vol et nous nous associons aujourd’hui à Delta pour offrir cette expérience à tous les clients, quel que soit leur fournisseur de services sans fil, afin que toute personne voyageant avec Delta puisse profiter d'un accès en ligne, du décollage à l'atterrissage."





