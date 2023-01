L’Airbus A380 Emirates revient à Nice

Article publié le 19 janvier 2023 par David Dagouret

L’A380 Emirates revient à Nice en vol quotidien. La compagnie aérienne a également annoncé le retour de ses vols en A380 vers Glasgow et Birmingham.

Emirates a annoncé qu'elle allait intensifier ses vols en A380 en France. Ainsi, l'Airbus A380 fera son retour à Nice avec un vol opéré tous les jours à compter du 1er juin 2023.

Les vols en A380 reprendront également à Glasgow et Birmingham au cours de l’été 2023. De plus, la compagnie a annoncé qu'elle reprendrait son second vol quotidien vers Londres Stansted à partir du 1er mai 2023, en exploitant son gros-porteur Boeing 777-300ER, équipé de la Première Classe “Game Changer”. Avec le retour de son second vol à Stansted, Emirates desservira Londres à raison de 11 vols quotidiens, dont 6 à Londres Heathrow et 3 à Gatwick.

Emirates déploie actuellement son A380, vers 40 destinations dans le monde. D'ici la fin de l'été, l’avion prisé de la compagnie desservira près de 50 destinations, soit près de 90 % du réseau A380 pré-pandémique de la compagnie.

Emirates est le plus grand opérateur de l’Airbus A380 dans le monde, avec plus de 80 appareils actuellement en service. La compagnie a débuté ses vols en A380 vers Nice en 2017 et dessert actuellement la France à raison de 33 vols hebdomadaires : Paris avec 3 vols quotidiens en A380, Nice avec un vol quotidien en B777 et Lyon avec 5 vols hebdomadaires en B777 (passage à 1 vol quotidien à partir du 1er février 2023).

Le premier A380 d'Emirates entièrement rénové, dans le cadre de son programme de modernisation de 2 milliards de dollars, a été déployé au début du mois sur la liaison Dubaï-Londres Heathrow. Il intègre la Classe Économie Premium, ainsi que les derniers aménagements intérieurs d'Emirates, dans des palettes de couleurs plus claires en Première et en Classe Affaires. La compagnie aérienne prévoit également d’intensifier ses opérations en A380 à quatre classes - Première Classe, Classe Affaires, Classe Économie Premium et Classe Économique - vers plus de 35 destinations dans 20 pays d'ici mars 2024.

