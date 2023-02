Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

Lockheed Martin a annoncé le premier vol de l'avion F-16 Block 70 qui s'est déroulé le 24 janvier dernier.

Lockheed Martin a annoncé le premier vol du F-16 Block 70 qui s'est déroulé depuis son site de Greenville, en Caroline du Sud. Le vol s'est déroulé le 24 janvier dernier à 9h17 (heure locale), avec les pilotes d'essai Lockheed Martin aux commandes. La durée totale du vol était d'environ 50 minutes et comprenait des contrôles de navigabilité, tels que des vérifications du moteur, des commandes de vol et du système de carburant, ainsi que la manipulation de base de l'avion.

Ce F-16 Block 70 est le premier des 16 exemplaires qui seront livrés à Bahreïn. Six pays ont choisi les avions Block 70/72. En plus du carnet de commandes officiel actuel de 128 jets à construire à Greenville, la Jordanie a signé l'année dernière une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) pour huit jets et a signé la semaine dernière une LOA supplémentaire pour quatre autres appareils.

Lockheed Martin a reçu un contrat pour commencer les activités à long terme de la Jordanie. La Bulgarie a également signé une lettre d'intention pour huit jets supplémentaires pour sa flotte. Une fois ces commandes finalisées, le carnet de commandes passera à 148.

Plus de 3 000 F-16 sont aujourd'hui en service dans 25 pays. Le F-16 a effectué environ 19,5 millions d'heures de vol et au moins 13 millions de sorties. La dernière version en date, le Block 70/72 sera utilisée par au moins cinq pays à partir des années 2025.

