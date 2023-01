United Airlines revient au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

Le 09 janvier dernier, la compagnie américaine a fait son retour au T1.

United Airlines a quitté le Terminal 2A, où elle avait déplacé ses opérations en raison de la fermeture du Terminal 1 pour travaux depuis près de trois ans. Elle réintègre le Terminal 1, où sont regroupées les compagnies membres de Star Alliance depuis 2006.

Les comptoirs d'enregistrement de United sont maintenant au niveau 3, hall 3. Les passagers éligibles pourront à nouveau profiter du salon Star Alliance, qui se trouve avant la zone sous-douane, au niveau 4.

United Airlines augmentera ses liaisons entre la France et les Etats-Unis pour l’été, et passera de six à sept fréquences, avec un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. à partir du 3 juin 2023. Par ailleurs, la liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark, inaugurée en 2022, reprendra le 11 mai 2023.

Le Terminal 1 a subi de nombreux travaux de réfection, de réhabilitation et de remise en lumière effectués par les équipes du Groupe ADP. La nouvelle salle d’embarquement internationale a été conçue pour être à la fois esthétique et fonctionnelle, garantissant un parcours de 6 minutes maximum entre la fin des postes d’inspection filtrage et la porte d’embarquement.

