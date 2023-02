Aero Friedrichshafen 2023 : y aller avec son appareil

Article publié le 10 février 2023 par David Dagouret

Les visiteurs du salon 2023 pourront y aller avec leur propre avion.

De nombreux visiteurs et exposants du salon se rendront à nouveau à l'AERO du 19 au 22 avril 2023 à Friedrichshafen par leurs propres moyens ou par des avions affrétés. Lors de la dernière édition d'AERO, il y a eu quelques problèmes avec les départs. Ainsi, des leçons ont été tirés suite à ces problèmes de l'année dernière.

Dans le cadre d'une coopération constructive avec l'aéroport de Friedrichshafen, l'AOPA Allemagne et les autorités ont développé un nouveau concept de sécurité qui accélère considérablement le processus de contrôle pour les pilotes et leurs passagers, afin qu'ils puissent prendre leur vol de retour plus rapidement, mais toujours en toute sécurité.

À partir du 6 avril 2023 à 10h00, le système de réservation en ligne développé par le prestataire de paiement aéronautique "aerops" sera activé pour l'attribution des créneaux horaires. Les créneaux d'approche et de départ obligatoires pour la période du salon pourront y être réservés et payés en bloc, en même temps que l'entrée au salon et les éventuels frais de parking. Les pilotes qui ne sont pas en mesure de prendre leur créneau et de le rendre en ligne avant le départ se verront rembourser intégralement leur paiement, et le créneau sera à nouveau libéré dans le système pour d'autres personnes. Dans le système de réservation en ligne, les noms des passagers sont saisis au moment de la réservation - des modifications ultérieures sont également possibles.

Avant le départ, les pilotes doivent présenter leur licence à la tente de l'équipage et celle-ci est vérifiée. Il est également vérifié si les passagers ont été enregistrés à l'avance. Les passagers qui ne sont pas accompagnés par le pilote se voient refuser l'accès aux locaux de l'aéroport. Cette mesure vise à garantir qu'aucune personne non autorisée ne pénètre dans l'enceinte de l'aéroport et à permettre aux autorités et à l'aéroport de savoir plus facilement qui se trouve dans l'enceinte de l'aéroport. Un service de navette est disponible pour les pilotes et leurs passagers depuis la tente de l'équipage jusqu'à leur avion. Ces véhicules de navette doivent être utilisés pour des raisons de sécurité et permettre aux pilotes et à leurs passagers un transfert confortable vers leur avion.

Une procédure distincte sera proposée pour les vols de démonstration effectués par les exposants d'AERO avec des clients.

Pour le salon 2023, l'aérodrome de Markdorf sera également mis à disposition pour les visiteurs. L'aérodrome, situé à environ 10 kilomètres à l'ouest de Friedrichshafen, sera opérationnel de 06:00 UTC à 17:00 UTC pour les avions ultralégers. Les avions légers à moteur à piston classiques et les paramoteurs ne sont pas autorisés sur le site de Markdorf.

Une inscription préalable doit être effectuée en ligne sur www.SFG-Markdorf.de. Sur la page d'inscription AERO, qui sera disponible à partir de mi-février 2023 les données requises seront enregistrées et envoyées par e-mail pour être reconfirmées par le déclarant. Pour éviter l'encombrement de l'aérodrome aux heures de pointe, il faut indiquer l'heure d'atterrissage et de décollage prévue. Sur la page d'accueil de SFG Markdorf e.V., vous trouverez d'autres informations importantes sur les opérations de vol, qui peuvent également être mises à jour à court terme.

La redevance d'atterrissage, qui comprend la manutention, les frais de stationnement et un service de navette régulier de/vers la Messe Friedrichshafen, est de 20 euros par avion. Comme les années précédentes, il n'y aura pas de dédouanement ni de carburant disponible à l'aérodrome de Markdorf.