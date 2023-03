Embraer : résultats de l'année 2022

Article publié le 28 février 2023 par David Dagouret

La société brésilienne a livré 57 jets commerciaux et 102 jets d'affaires.

Embraer a annoncé la livraison de 80 jets au quatrième trimestre 2022, dont 30 jets commerciaux et 50 jets d'affaires (33 légers et 17 moyens). Sur l'année 2022, la société a livré 159 appareils (57 jets commerciaux et 102 jets d'affaires). Embraer a augmenté le nombre d'avions livrés de 12,7 % par rapport à 2021. Au 31 décembre, le carnet de commandes fermes a atteint 17,5 milliards de dollars américains.

Dans le secteur de l'aviation commerciale, Embraer a confirmé au quatrième trimestre une commande ferme de 1,17 milliard de dollars US pour la fourniture de 15 nouveaux avions E195-E2 à un client dont l'identité n'a pas été révélée. La société a également confirmé une autre commande ferme de cinq E195-E2 à Binter pour un montant de 389,4 millions de dollars US au prix catalogue.

Une autre étape importante a été la certification du E190-E2 en Chine, ainsi que la certification des E-Jets E2 (E195-E2 et E190-E2) au Canada. En décembre dernier, Porter Airlines a pris livraison de cinq E195-E2. La compagnie aérienne canadienne a commandé 50 E195-E2 au total. Au cours du trimestre, Embraer a livré trois nouveaux avions E190 à CIAF Leasing, une société dont le siège est au Caire, en Égypte.

Dans l'aviation d'affaires, Embraer a livré 50 jets (33 légers et 17 moyens) au quatrième trimestre.

Dans le domaine des services et du support, Embraer a signé deux contrats de services de maintenance lourde avec Envoy Air Inc. et avec JSX, pour un montant total de 72 millions de dollars US. De plus, TUI a signé un contrat pour le programme de pool afin de soutenir la flotte de jets E195-E2. Enfin, NAC a signé un contrat ferme pour la conversion d'un maximum de 10 nouveaux avions cargo E190F/E195F.

