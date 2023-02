Norse Atlantic se renforce à Londres

Article publié le 19 février 2023 par David Dagouret

La compagnie lancera deux nouvelles liaisons depuis Londres-Gatwick.

Norse Atlantic Airways annonce le lancement de 2 nouvelles liaisons au départ de Londres-Gatwick à destination d’Orlando et Fort Lauderdale en Floride aux Etats-Unis. Ces nouveaux vols viennent s’ajouter au vol quotidien opéré entre Londres-Gatwick et New York-JFK depuis août 2022.

Les vols vers Orlando débuteront le 25 mai prochain et seront assurés 4 fois par semaine en mai et juin, puis quotidiennement au plus fort de la haute saison estivale.

La desserte de Fort-Lauderdale sera inaugurée le 26 mai 2023 depuis Londres et sera assurée 3 fois par semaine en mai et juin, puis 4 fois par semaine pendant le reste de la saison estivale.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer deux nouvelles liaisons au départ de Londres-Gatwick vers la Floride, destination balnéaire très populaire. En plus de nos vols quotidiens actuels vers New York, nous ouvrirons bientôt à la vente de nouvelles destinations entre Londres et les États-Unis d'ici la fin du mois de février. Par conséquent, notre compagnie basée au Royaume-Uni, Norse Atlantic UK, desservira plus de destinations vers les États-Unis au départ de Londres-Gatwick que tout autre transporteur cet été. Nous nous réjouissons de l'été qui s'annonce très positif grâce à nos tarifs avantageux et un service adapté aux passagers désireux de traverser l'Atlantique."

Stewart Wingate, Directeur Général de l'Aéroport de Gatwick, a déclaré : "C'est fantastique de voir Norse Atlantic Airways ajouter deux nouvelles liaisons vers la Floride au départ de Londres-Gatwick, en complément de sa liaison quotidienne actuelle vers New York. Cela viendra enrichir notre offre transatlantique à des prix abordables. Orlando et Fort Lauderdale sont toutes deux des destinations très prisées, notamment par les familles. C'est donc une excellente nouvelle pour les passagers de Londres et du Sud-Est du pays qui disposent d'un choix plus large à l'approche des vacances d'été."