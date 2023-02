Qatar Airways triple ses rotations quotidiennes vers Phuket en Thaïlande

Article publié le 3 février 2023 par David Dagouret

Depuis le 1er février, la compagnie propose 3 vols par jour entre Doha et Phuket.

Qatar Airways a lancé des vols supplémentaires vers la Thaïlande avec l'introduction d'un troisième vol quotidien entre Doha au Qatar et Phuket, à partir du 1er février prochain. Avec cette fréquence quotidienne supplémentaire, la compagnie opèrera jusqu’à 7 vols par jour vers la Thaïlande : 3 vols quotidiens vers Phuket et 4 vols quotidiens vers Bangkok.

Smaïl Boudjennah, Regional Manager Western Europe de Qatar Airways, déclare : "Nous sommes ravis d'étendre notre présence en Thaïlande avec l'introduction de ces vols supplémentaires. Il s'agit d'une étape importante vers notre engagement continu envers le marché thaïlandais et nous sommes fiers de servir nos passagers en toute sécurité et avec une excellente connectivité mondiale. Nous sommes impatients d'accueillir encore plus de voyageurs à bord de nos vols."

Horaires des vols (en heures locales) :

Paris > Phuket via Doha (vols quotidiens) :

QR 040 CDG – DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 840 DOH – HKT Départ à 02h15 (J+1) – arrivée à 12h45 (J+1)

QR 038 CDG – DOH Départ à 22h05 – arrivée à 06h30 (J+1)

QR 978 DOH – HKT Départ à 09h30 (J+1) – arrivée à 20h00 (J+1)

QR 042 CDG – DOH Départ à 08h25 – arrivée à 16h50

QR 842 DOH – HKT Départ à 21h15 – arrivée à 07h45 (J+1)

Phuket > Paris via Doha (vols quotidiens)

QR 979 HKT – DOH Départ à 09h45 – arrivée à 12h50

QR 037 DOH - CDG Départ à 15h20 – arrivée à 20h30

QR 843 HKT – DOH Départ à 20h20 – arrivée à 23h25

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)

QR 841 HKT – DOH Départ à 22h30 – arrivée à 01h35 (J+1)

QR 039 DOH - CDG Départ à 08h40 (J+1) – arrivée à 13h50 (J+1)

Paris > Bangkok via Doha (vols quotidiens)

QR 040 CDG - DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 834 DOH – BKK Départ à 01h45 (J+1) – arrivée à 12h05 (J+1)

QR 040 CDG - DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 836 DOH – BKK Départ à 02h20 (J+1) – arrivée à 12h40 (J+1)

QR 038 CDG - DOH Départ à 22h05 – arrivée à 06h30 (J+1)

QR 832 DOH – BKK Départ à 08h05 (J+1) – arrivée à 18h25 (J+1)

QR 042 CDG - DOH Départ à 08h25 – arrivée à 16h50

QR 830 DOH – BKK Départ à 20h15 – arrivée à 06h35 (J+1)

Bangkok > Paris via Doha (vols quotidiens)

QR 837 BKK – DOH Départ à 01h50 - Arrivée à 05h15

QR 039 DOH - CDG Départ à 08h40 – arrivée à 13h50

QR 831 BKK – DOH Départ à 08h05, Arrivée à 11h30

QR 037 DOH - CDG Départ à 15h20 – arrivée à 20h30

QR 835 BKK – DOH Départ à 19h30, Arrivée à 22h55

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)

QR 833 BKK – DOH Départ à 20h25, Arrivée à 23h50

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)

