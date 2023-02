Safran et Air France Industries KLM Engineering et Maintenance signent un contrat de licence pour la maintenance

Article publié le 22 février 2023 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la réparation et la révision des nacelles de l’Airbus A320neo équipé de LEAP-1A.

Safran Nacelles et AFI KLM E&M ont signé un contrat de licence pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des nacelles de l’Airbus A320neo. Plus de 2500 nacelles produites par Safran Nacelles sont actuellement en service sur cet avion équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International.



En acquérant une licence de Safran Nacelles, l’OEM des nacelles de l’A320neo / LEAP-1A, AFI KLM E&M étend ses capacités industrielles. La société aura ainsi accès aux outillages et au stock de grands composants de nacelles de Safran, en plus de ses propres ressources et stocks.



Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles, a déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir AFI KLM E&M dans notre réseau de licenciés MRO pour la maintenance des nacelles de l’A320neo / LEAP-1A. Nous connaissons la qualité et la fiabilité des solutions de support proposées par AFI KLM E&M, qui est et restera un partenaire précieux pour Safran Nacelles sur le marché de l’après-vente."



Benjamin Moreau, Directeur de la Stratégie et du développement des affaires chez AFI KLM E&M, a déclaré : "Après avoir signé l’accord de services CBSA avec CFM, la licence de maintenance des nacelles A320neo contribue à la stratégie d’AFI KLM E&M de développer une capacité complète sur le moteur LEAP, basée sur sa double expertise d’une compagnie aérienne-MRO. Nous sommes extrêmement fiers d’élargir notre gamme de services pour les nacelles de nouvelle génération qui s’appuie sur notre capacité à développer et à fournir des services adaptés et performants. Grâce à cette licence, nous pourrons renforcer davantage nos capacités au profit de nos clients du monde entier."





