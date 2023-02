Sikorsky livre deux hélicoptères CH-53K supplémentaires à l'U.S. Marine Corps.

Article publié le 19 février 2023 par David Dagouret

Ces appareils seront exploités par la Marine Corps Air Station (MCAS) de New River à Jacksonville, en Caroline du Nord.

Sikorsky, une société Lockheed Martin, a annoncé avoir livré deux hélicoptères CH-53K au Corps des Marines des États-Unis au cours du dernier trimestre de 2022. Ces hélicoptères de transport lourd CH-53K rejoignent les sept déjà en service à la Marine Corps Air Station (MCAS) de New River à Jacksonville, en Caroline du Nord.

L'U.S. Navy a déclaré la production à plein régime pour le programme CH-53K en décembre 2022 ; une décision qui devrait augmenter la production à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir. La production élargie comprend douze (12) appareils à divers stades de production pour le gouvernement d'Israël.

Bill Falk, directeur du programme CH-53K de Sikorsky a déclaré : "Les employés de Sikorsky utilisent des technologies de pointe pour fabriquer l'hélicoptère CH-53K, qui augmente les capacités et la capacité de survie du Corps des Marines des États-Unis. Avec les technologies transformatrices du CH-53K, plus de choses sont possibles pour le Corps des Marines et nos alliés lorsqu'il s'agit de dissuader les menaces dans le paysage changeant du champ de bataille."





