Tecnam a terminé la production de deux P2012 Sentinel Special Mission Platform

Article publié le 28 février 2023 par David Dagouret

Ces appareils sont en en cours de finalisation pour un client dont l'identité n'a pas été révélée.

Tecnam a annoncé qu'elle a terminé la production de deux P2012 Sentinel Special Mission Platform. Les deux appareils ont effectué des vols de réception en usine en décembre 2022 au siège de Tecnam à Capoue. Depuis janvier 2023 le système de mission pour leur entrée en service sont maintenant en cours d'installation.

Après un processus d'évaluation rigoureux, le client, dont l'identité n'a pas été révélée, a spécifiquement choisi le P2012 Sentinel pour remplacer sa flotte vieillissante de BN2 Defender.

La configuration de l'avion avec deux portes pour l'équipage et une porte principale de la cabine, combinée au volume élevé de la cabine et de la charge utile, permet une installation optimale des systèmes de mission avec beaucoup d'espace pour les capteurs, les supports d'équipement et les consoles d'opérateurs.

Un Sentinel P2012 équipé d'un équipement de mission complet peut accueillir jusqu'à sept membres d'équipage (pilotes, opérateurs, observateurs et commandants de mission) et, à sa masse maximale au décollage de 3680 kg, offre une autonomie de 9 heures.

Francesco Sferra, directeur des ventes et du développement commercial de la P2012 & Special Mission Platform, a déclaré : "Tecnam offre une solution moderne, flexible, sûre, très performante et abordable aux opérateurs qui cherchent à intégrer leur flotte, ou à remplacer leurs anciennes plates-formes, par un avion à pistons turbocompressé ultramoderne et efficace comme le P2012 Sentinel SMP."





Sur le même sujet