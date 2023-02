Vueling affecte un vol charter transportant du matériel humanitaire de la Croix-Rouge espagnole vers la Turquie

Article publié le 22 février 2023 par David Dagouret

La Croix-Rouge espagnole et Vueling ont envoyé depuis Barcelone un chargement de plus de 8 000 kg de matériel destiné aux opérations humanitaires dans les régions affectées de Turquie et de Syrie.

Vueling, compagnie du groupe IAG, et la Croix-Rouge espagnole ont effectué un vol spécial le 16 février dernier, en collaboration avec IAG Cargo et Aena, pour envoyer des fournitures humanitaires à Gaziantep (Turquie), afin de répondre à la situation d'urgence humanitaire dans les régions de Syrie et de Turquie après le récent tremblement de terre.



Le vol humanitaire (VLG531) opéré par un Airbus A320 de Vueling, immatriculé EC-MQE, a décollé à 8h00 de l'aéroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (heure locale) et a atterri à Gaziantep, l'aéroport le plus proche de la zone touchée par le tremblement de terre, à 14h15 (heure locale) avec une cargaison de plus de 8 000 kg de matériel composé de tentes (toiles) et de conteneurs d’eau de 20 litres (jerrycans).



La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge utiliseront ce matériel pour continuer à mener des actions humanitaires dans les régions touchées, tant en Turquie qu'en Syrie, où près de 10 000 personnes ont été déployées pour dispenser des soins de santé, des soins psychosociaux, distribuer de la nourriture et d'autres aides essentielles.



Sandra Hors, Directrice de la communication de Vueling, a déclaré : "Chez Vueling, nous sommes toujours disponibles pour aider les groupes les plus vulnérables et, à cette occasion, pour répondre à une urgence telle que celle qui s'est produite à la suite du tremblement de terre. C'est le moment de faire transiter, par l'un de nos avions, l'envoi de fret humanitaire afin qu'il arrive à destination le plus rapidement possible. Toute l'entreprise s'est impliquée dans cet envoi, dans l'espoir de soutenir la population touchée par les tremblements de terre".



Pour sa part, Iñigo Vila, Directeur de l'unité d'urgence de la Croix-Rouge, a remercié Vueling pour sa participation à l'acheminement de cette cargaison vers la Turquie, qui vient s’ajouter aux 105 tonnes d'aides humanitaires que la Croix-Rouge espagnole a envoyées pour aider les personnes touchées en Turquie et en Syrie.

