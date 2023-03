Air Astana : 2022 meilleure année de son histoire

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

Air Astana a dévoilé un bénéfice après impôts pour l’année 2022 de 78,4 millions de dollars US.

Le groupe kazakh Air Astana a dévoilé un bénéfice après impôts pour l’année 2022 de 78,4 millions de dollars US, sur des recettes de 1,03 milliard de dollars US, générées par 7,35 millions de passagers. Ces chiffres sont respectivement supérieurs de 115%, 36% et 11% à ceux de 2021, déclare le groupe Air Astana, les plus élevés des 20 ans de l'histoire de la compagnie aérienne.

Peter Foster: PDG–Air Astana déclare : "le groupe a largement dépassé les attentes malgré les troubles politiques au Kazakhstan en janvier 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La perte de revenus causée par la fermeture des lignes vers, depuis et survolant la Russie a été largement compensée grâce à une stratégie d’augmentation de capacité vers l'Europe, l'Asie, l'Inde et le Caucase. L’année 2023 devrait continuer à offrir une croissance robuste en nombre de passagers."





