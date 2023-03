Delta relance son vol quotidien entre Nice et New York-JFK

Article publié le 27 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie lancera également un vol direct vers Atlanta.

New York est de nouveau accessible au départ de Nice avec Delta Air Lines depuis le 26 mars 2023, à raison de deux vols quotidiens. La liaison est relancée pour la 31e année. A partir du 13 mai 2023, la compagnie inaugurera son nouveau vol direct entre l’aéroport de Nice-Côte d’Azur et l’aéroport international Hartsfield-Jackson à Atlanta. Ces liaisons seront opérées en Boeing 767-400.



Horaires des nouveaux vols opérés par Delta :



Nice-New York, depuis le 26 mars 2023 jusqu’au 28 octobre 2023 :

Au départ de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, le vol DL29 décolle à 14h15 pour une arrivée à New York à 17h15. Au retour, le vol DL28 quitte New York à 17h55 pour une arrivée à Nice le lendemain à 8h15.



Nice-Atlanta, à partir du 13 mai 2023 jusqu’au 30 septembre 2023 :

Au départ de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, le vol DL25 décolle à 11h pour une arrivée à Atlanta à 15h25. Au retour, le vol DL24 quitte Atlanta à 21h pour une arrivée à Nice le lendemain à 12h20.



Franck Goldnadel, Président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants à Delta de la confiance qu’elle renouvelle dans l’attractivité de notre territoire et dans la performance de notre aéroport. Cette route historique vers New York a créé et régénère chaque année les liens forts entre la côte Est et la Côte d’Azur. Elle symbolise parfaitement notre vision d’un tourisme de qualité, qui connecte les peuples et les cultures tout en soutenant les économies locales."



Nicolas Ferri, Vice-Président Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde de Delta a déclaré : "Le retour de notre service saisonnier à Nice annonce chaque année le début de la saison estivale. Nous sommes ravis d’autant plus que cette année nous ajoutons une nouvelle liaison offrant ainsi plus de sièges à destination des Etats-Unis qu’aucune autre compagnie aérienne à Nice. Que ce soit à bord de nos avions ou au sol, nos passagers bénéficieront d’un service de qualité fourni par notre équipage afin de rendre leur voyage le plus agréable possible."





