easyJet annonce trois nouvelles destinations depuis Lyon

Article publié le 16 mars 2023 par David Dagouret

Au total, la compagnie oragne proposera 18 nouveautés depuis la France.

easyJet a ajouté à la vente trois nouvelles routes à son offre estivale de Lyon. La compagnie orange proposera une liaison entre Lyon et La Rochelle à raison de 3 vols par semaine du 17/04 au 23/06 puis du 04/09 au 27/10 2 vols par semaine du 26/06 au 01/09.



Une laison vers Cagliari à raison de 2 vols par semaine à partir du 27 juin prochain. Enfin une liaison vers Prague, la capitale tcheque à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 04 septembre 2023.



Au total, ce sont 18 nouveautés qui sont en vente depuis Paris et les régions :

Paris Orly – Manchester (exclusivité), Porto

Paris CDG – Funchal, Portugal (exclusivité)

Paris Beauvais : Nice (exclusivité), Milan Malpensa

Lyon – La Rochelle, Cagliari, Prague, Malaga

Nice – Copenhague, Palerme, Bari (exclusivité)

Toulouse – Faro, Rhodes

Bordeaux – Toulon (exclusivité)

Bastia – Lisbonne (exclusivité)

Calvi – Londres Gatwick (exclusivité)

Lourdes – Milan Malpensa (exclusivité)

