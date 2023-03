Emirates a recyclé plus de 500 tonnes de plastique et de verre en 2022

Article publié le 6 mars 2023 par David Dagouret

Emirates a recyclé plus de 500 tonnes de plastique et de verre au cours de l'année 2022 en collectant les bouteilles laissées à bord par les passagers afin de leur donner une nouvelle vie. À titre de comparaison la masse au décollage d'un A380 Emirates est de 560 tonnes.

À bord de chaque vol à destination de Dubaï, l'équipage de bord d'Emirates s'assure de trier les bouteilles en verre et en plastique avant de les envoyer à une usine de recyclage à Dubaï. Une fois que le verre a été trié par couleur et transformé en petits morceaux, celui est prêt à être refondu, auprès de fabricants de verre des Émirats arabes unis afin d'être intégré à la composition de nouvelles bouteilles. Les bouteilles en plastique sont quant à elles nettoyées, découpées en flocons et fondues afin de former des granulés de plastique, eux aussi utilisés dans la fabrication de nouveaux produits plastiques. Par ce procédé, Emirates et Emirates Flight Catering détournent des milliers de kilogrammes de verre et de plastique chaque année des décharges afin de leur donner une nouvelle vie.

Cette initiative a été suggérée par des membres d'équipage, sensibles à la transition écologique. En 2019, dans le cadre de webinaires et d’événements mis en place par la compagnie, une plateforme de commentaires a été partagée afin que tous les employés d’Emirates puissent y proposer des idées et ainsi aboutir à ces initiatives. La proposition a été validée et mise en œuvre en l’espace de quelques semaines. Emirates reproduit cette même logique de réutilisation du plastique et privilégie l’utilisation de matériaux durables lorsque cela est possible.

Couvertures Emirates fabriquées à partir de plastique recyclé

Depuis 6 ans, Emirates propose des couvertures fabriquées à partir de bouteilles plastique recyclées aux passagers en Classe Économique sur ses vols long-courriers. Ces couvertures douces et chaudes sont fabriquées à partir de 28 bouteilles plastiques. Les bouteilles sont broyées en copeaux avant d'être transformées en fils polaires, qui sont ensuite tissés pour former les couvertures. Depuis le lancement de cette initiative il y a six ans, les couvertures Emirates ont permis de détourner plus de 95 millions de bouteilles des décharges. Ceci constitue le plus grand programme de couvertures durables proposées à bord dans l'industrie aérienne. Enfin, le processus de fabrication utilisant du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) réduit également les émissions d'énergie d'environ 70 %.

Priorité à l'approvisionnement responsable

La consommation responsable est clé dans la stratégie environnementale d'Emirates. La compagnie aérienne a ainsi intégré une exigence environnementale dans le code de conduite de ses fournisseurs, et prend en considération l'ensemble du cycle de vie des produits dès leur phase de conception. Par exemple, les agitateurs en bois pour le thé et le café, les pailles en papier ou encore les sacs de vente au détail fournis à bord sont fabriqués à partir de bois et de papier provenant de forêts gérées de manière responsable.

Les jouets pour enfants Emirates sont fabriqués à partir de matériaux durables

Pour les plus jeunes clients d'Emirates, les sacs contenant les jouets offerts à bord, les kits d'accessoires pour bébés et les peluches de la compagnie aérienne sont également fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées ainsi que d'autres matériaux durables. Les bananes, sacs de sport et sacs à dos sont fabriqués à partir d'un fil constitué à 100% de bouteilles plastiques recyclées. Chaque sac à dos pour enfant est fabriqué à partir de 5,5 bouteilles et chaque sac de sport à partir de 7 bouteilles permettant ainsi d’écarter 8 millions de bouteilles plastiques des décharges. Les étiquettes et les emballages sont également fabriqués avec du carton recyclé, pouvant lui-même être recyclé à nouveau.

Trousses de toilette offertes à bord réutilisables

Une gamme de trousses de toilette Emirates en Classe Économique et en Classe Économie Premium élégantes et réutilisables, développées en matières recyclées et écoresponsables est offerte gratuitement aux clients lors des vols long-courriers et propose des designs représentant les quatre éléments essentiels de la nature : le feu, l'eau, la terre et l'air. Les pochettes sont réutilisables et fabriquées en papier kraft lavable, avec des dessins imprimés avec une encre à base de soja non toxique. Les trousses de toilette incluent une sélection d'accessoires de voyage durables fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. En effet, la brosse à dents est fabriquée à partir d'une combinaison de paille de blé et de plastique, tandis que les chaussettes et masques de sommeil sont élaborés à partir de plastique recyclé (rPET). Enfin, l'emballage utilisé pour le kit dentaire, les chaussettes et les masques de nuit est fabriqué à 90 % de papier de riz.

