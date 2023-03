Icelandair signe un protocole d'accord avec IdunnH2 sur l'achat de carburant aviation durable

Article publié le 9 mars 2023 par David Dagouret

Cet accord prévoit l'achat d'un maximum de 45 000 tonnes de carburant aviation durable à partir de 2028.

Icelandair et IdunnH2 ont conclu un protocole d'accord concernant l'achat d'un maximum de 45 000 tonnes de carburant aviation durable à partir de 2028, ce qui représenterait une réduction annuelle d'environ 10 % des émissions de carbone du réseau international d'Icelandair. IdunnH2 produira cet e-carburant neutre en carbone sur son site près de l'aéroport international de Keflavík. Il sera mélangé au kérosène conventionnel et pourra être utilisé sur la flotte actuelle pour des réductions d'émissions certifiables.

Icelandair s'est fixé des objectifs ambitieux : réduire ses émissions de carbone de 50 % par tonne kilomètre opérationnelle (TKO) d'ici 2030 par rapport à 2019 et atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Les e-carburants utilisés par IdunnH2 sont produits à partir d'hydrogène vert et de CO2 recyclé. En recyclant le CO2, sa quantité dans l'atmosphère reste la même mais n'augmente pas comme c'est le cas lors de la combustion de fossiles combustibles.

Bogi Nils Bogason, PDG d’Icelandair a déclaré : "En concluant ce protocole d'accord, nous montrons que nous voulons peser de tout notre poids pour soutenir les pionniers qui travaillent au développement de carburants d'aviation durables en Islande. Chez Icelandair, nous avons fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone et nous avons déjà beaucoup investi dans le renouvellement de la flotte, qui est actuellement la mesure la plus efficace pour réduire les émissions. C'est toutefois l'utilisation de carburants d'aviation durables qui jouera un rôle important dans cette transition pour l'aviation internationale au cours des prochaines années. Le défi est qu'il n'y a pas assez de production dans le monde aujourd'hui et donc pas assez d'offre. Nous pensons que l’Islande peut jouer un rôle clé dans cette production."

Audur Baldvinsdottir, PDG d'Idunn H2 a déclaré : "Nous sommes heureux qu'Icelandair se joigne à nous pour soutenir la production nationale de carburant aviation durable. Notre projet dans le port de Helguvík entraînera des réductions d'émissions vérifiables, une sécurité énergétique accrue et un soutien à l'économie locale. Nous avons travaillé avec diligence pour réunir les parties prenantes concernées afin d'établir les avantages d'une telle installation en Islande, et nous sommes heureux que notre plus grand transporteur soit prêt à s'engager et à soutenir notre plan de développement. Il est impératif de prendre des mesures audacieuses dès maintenant pour atteindre les objectifs de l'Islande en matière de neutralité carbone d'ici 2040. IdunnH2 veut exploiter l'ingéniosité islandaise pour atteindre ces objectifs et modifier notre position à long terme en tant qu'importateur de carburant. Ce protocole d'accord est une étape importante vers la réalisation de cette vision."





