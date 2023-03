Le Temps des Hélices : première démonstration d’un F-16 à La Ferté-Alais

Article publié le 22 mars 2023 par David Dagouret

La 50e édition de la fête aérienne de Cerny - La Ferté-Alais se tiendra les 27 & 28 mai prochain et pour la première fois un F-16 fera une démonstration en vol.

L’édition 2023 du Temps des Hélices, proposée chaque année lors du week-en de la Pentecôte par l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), sera la 50e édition. Elle aura lieu cette année, les 27 et 28 mai 2023. Le planning de cette édition se précise de plus en plus et l'AJBS a annoncé la première apparation d'un F-16 à Cerny - La Ferté-Alais durant le meeting aérien.



C'est donc le Belgian Air Force F-16 Solo Display qui effectuera la première démonstration d'un F-16 durant Le Temps des Hélices. Ce F-16 belge est surnommé le "Viper" (vipère) et il sera piloté par le capitaine Steven De Vries alias "Vrieske" de l'armée de l'air belge.