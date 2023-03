Réception du premier Rafale au standard F4 par l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 11 mars 2023 par David Dagouret

Le premier Rafale au standard F4 a été livré à l’armée de l’Air et de l’Espace au sein du Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM), sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

Cet appareil est issu des Rafale F3R envoyés au Centre d’essais en vol de la Direction générale de l’armement (DGA) à Istres pour leur transformation logicielle et leur passage au standard F4.

En 2019, la ministre des Armées Florence Parly officialisait le développement du Rafale F4 en qualifiant le projet de véritable « saut technologique, industriel et stratégique ». Celui-ci se traduit notamment par l’intégration de capacités nouvelles telles que l’intégration d’un viseur de casque, du pod TALIOS et d’un nouvel armement de 1 000 kg. Les conduites de tir air-air, air-sol et le système d’autoprotection sont également optimisés.

Plusieurs étapes d’expérimentation attendent désormais l’appareil dans les mois à venir, en s’appuyant sur la réception d’un second Rafale F4 d’ici quelques semaines. Dans un premier temps, la phase de « l’adoption » de l’avion vise à permettre l’appropriation du Rafale F4 par les forces pour les missions d’entraînement. La phase suivante permettra d’atteindre la première capacité opérationnelle (PCO) de l'appareil avant l’ultime étape de pleine mise en service opérationnelle (MSO).

