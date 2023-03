Volotea célèbre son 50 millionième passager

Article publié le 29 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne franchit cette étape 11 ans après sa création.

Volotea a annoncé avoir franchit la barre des 50 millions de passagers transportés, 11 ans après son lancement en France. À cette occasion, la compagnie compte bien chouchouter son 50 millionième passager. Le grand gagnant, Andrea Framarin, se voit offrir 50 billets d’avion qu’il pourra utiliser avec sa famille et ses amis. Un prix remis à Barcelone le vendredi 24 mars 2023.



La France est le premier marché de Volotea, la compagnie est implantée à Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, et Lourdes. En 2023, Volotea proposea près de 6,5 millions de sièges. La compagnie base une flotte importante de 21 avions sur le sol français, ce qui représente plus de 700 emplois locaux au service de 75 destinations au départ de la France.



Pour célébrer cette étape importante, Volotea organise le 5 avril à Nantes, sa première base en France, un festival de musique invitant ses clients à profiter d’une série de concerts avec des artistes tels que Ben L’Oncle Soul, voir l'actualité :



Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers de passer ce cap des 50 millions de passagers transportés sur l’ensemble de notre réseau onze ans après le lancement de la compagnie. Une étape importante et significative qui confirme notre croissance en France, notre premier marché en Europe. Aujourd'hui notre stratégie consistant à relier les capitales régionales européennes entre elles perdure et performe. Notre ancrage joue un rôle majeur dans le développement économique et social du territoire et nous continuerons de favoriser l’accès au voyage pour tous par la connexion en direct des petites et moyennes villes."





Sur le même sujet