Volotea organise un festival de musique à Nantes

Article publié le 20 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé l'organisation de son festival de musique gratuit pour célébrer ses 50 millions de passagers.

Plus de 10 ans après le lancement de Volotea en France, la compagnie aérienne passe un cap avec 50 millions de passagers transportés. À cette occasion, Volotea organise un festival de musique gratuit, afin de remercier ses passagers de Nantes.

Le mercredi 5 avril 2023 à partir de 19h30, Volotea rassemblera un line up d'artistes exceptionnels pour un concert unique, dans la salle du Stereolux à Nantes, lieu bien connu par les Nantais. Une soirée sera parrainée par Ben L’Oncle Soul. L’artiste s’est fait connaître du grand public en 2010 avec son titre “Soulman”. Il fait son grand retour avec un 7ème album sorti tout récemment “Is it you ?” qu’il présentera lors de la soirée. Ce grand retour pour l’artiste sera accompagné d’un line up d'artistes locaux comme Le trio Michelle & Les Garçons, Solar Project et VAPA.

Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux de fêter à Nantes nos 50 millions de passagers transportés sur l’ensemble de notre réseau, au travers de ce festival de musique. Nantes tient une place toute particulière dans notre cœur et dans notre histoire, étant notre première et notre plus grande base dans tout le réseau. Notre ancrage joue un rôle majeur dans le développement économique et social du territoire. Dans cette logique, il nous paraissait incontournable de célébrer cette étape importante avec les Nantaises et les Nantais, une manière aussi de les remercier pour leur confiance depuis plus de 10 ans."

Sur le même sujet