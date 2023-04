AEGEAN et CAE s’associent pour créer le premier centre de formation au vol

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Pouvant accueillir jusqu’à 7 simulateurs de vol, le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training fera partie de la nouvelle base technique de 85 000 m2 d’AEGEAN à l’aéroport international d’Athènes.

AEGEAN et CAE ont annoncé la création d’une coentreprise dans le but de mettre en place le premier centre de formation au vol en Grèce. Pouvant accueillir jusqu’à 7 simulateurs de vol, le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training fera partie de la nouvelle base technique de 85 000 m2 d’AEGEAN à l’aéroport international d’Athènes. Ce nouveau centre devrait commencer à former les pilotes et les membres d’équipage d’ici la fin de l’année 2023.

Cette coentreprise exploitera initialement 4 simulateurs de vol, dont 2 Airbus A320neo, 1 Boeing 737NG et 1 ATR 72-600, ainsi que des dispositifs de formation pour le personnel de cabine. Elle offrira également de l’espace pour 3 simulateurs de vol supplémentaires. Au maximum de sa capacité, le centre pourra former chaque année jusqu’à 3 500 pilotes (42 000 heures de formation) et beaucoup plus de membres d’équipage.

Ce projet entre dans l’investissement de 140 millions € réalisé par AEGEAN afin de soutenir l’industrie aéronautique locale.

Le centre de formation au vol sera alimenté par l’énergie solaire produite par 35 000 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés dans le nouvel hangar « vert » d’AEGEAN, générant 3 MW ou 4,4 GWh d’électricité par an.

Dimitris Gerogiannis, chef de la direction d’AEGEAN, a déclaré : "C’est avec une grande fierté que j’annonce cet important partenariat avec CAE, le chef de file mondial en matière de formation pour l’aviation civile, dans le but d’établir le premier écosystème aéronautique pour la formation au vol et les services de soutien technique, en Grèce. AEGEAN et CAE mettent leur expertise et leur savoir-faire au service d’une coentreprise, tout en partageant des valeurs communes en matière de perfectionnement des employés. Dès le début, la vision d’AEGEAN a été d’ajouter une valeur considérable à notre pays et à l’industrie aéronautique locale en donnant à notre personnel la possibilité d’améliorer ses compétences et d’atteindre son plein potentiel. J’ai hâte de voir comment les deux équipes vont s’unir pour créer une culture commune d’excellence dans notre nouveau centre de formation. Il s’agit d’un investissement pour l’avenir de l’aviation. Un investissement qui fera croître notre entreprise et notre industrie, mais surtout, qui offrira un potentiel illimité à notre personnel."

Nick Leontidis, Président de Groupe, Aviation civile à CAE, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à AEGEAN pour créer le centre de formation au vol le plus perfectionné de la région et étendre notre réseau de formation pour l’aviation commerciale à Athènes. AEGEAN et CAE partagent des valeurs communes et nous sommes impatients d’unir nos forces pour aller plus loin et offrir une expérience de formation inégalée aux pilotes et au personnel de cabine. En tant qu’acteur de l’écosystème aéronautique nouvellement établi en Grèce, nous nous réjouissons de la réussite de la coentreprise avec AEGEAN et de l’essor du secteur de l’aviation dans le pays et toute la région."





Sur le même sujet