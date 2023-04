Air France-KLM et CMA CGM lancent officiellement leur partenariat stratégique de long terme dans le fret aérien

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Ce partenariat avait été rendu public en mai 2022.

Le Groupe Air France-KLM et le Groupe CMA CGM ont annoncé le lancement effectif du partenariat stratégique de long terme dans le fret aérien qui avait été rendu public en mai 2022. Ce partenariat, d'une durée initiale de 10 ans, verra Air France KLM Martinair Cargo, division du Groupe Air France-KLM, et CMA CGM Air Cargo, filiale du Groupe CMA CGM, mettre en commun leurs réseaux cargo complémentaires, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés.

Cet accord a reçu l’ensemble des approbations réglementaires nécessaires de la part des autorités compétentes. Les clients bénéficient dès à présent d’un accès direct à une plateforme en ligne dédiée (« myCargo ») ainsi qu’à des services numériques disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant d’effectuer facilement des réservations.

Dans le cadre de ce partenariat, Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble les capacités des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives.

6 appareils tout cargo chez CMA CGM Air Cargo, basés initialement à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (avec des commandes en cours pour 6 appareils supplémentaires),

6 appareils tout cargo chez Air France-KLM basés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à l’aéroport Amsterdam Schiphol (avec des commandes en cours pour 8 appareils supplémentaires, destinés notamment à renouveler la flotte actuelle).

Le partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d’Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers.

Adriaan Den Heijer, EVP Cargo chez Air France-KLM et EVP Cargo et Responsable de l’équipe de coopération a déclaré: "Nous nous réjouissons de l’entrée en vigueur de notre partenariat stratégique de long terme avec CMA CGM Air Cargo dans le domaine du fret aérien. Celui-ci va accélérer le développement de notre activité cargo, un métier stratégique pour le groupe Air France-KLM, en ouvrant un large éventail de nouvelles opportunités, en termes d'offre, de destinations et de solutions pour nos clients. Grâce au haut niveau d’expertise et d’engagement de nos équipes et à la puissance de notre plateforme de distribution, nous souhaitons transformer l’avenir à travers ce partenariat."

Guillaume Lathelize, Directeur Général de CMA CGM Air Cargo a déclaré : "Notre co-entreprise commerciale avec Air France KLM Martinair Cargo est désormais effective. Avec 6 avions, CMA CGM Air Cargo est la compagnie tout cargo leader en France. Elle a démontré sa flexibilité et son agilité, en offrant des solutions de vols planifiés et de vols charters aux acteurs clés de la logistique. Notre partenariat combinera le meilleur des deux mondes pour apporter flexibilité, agilité et une expertise de niveau mondial tant pour les vols planifiés que pour le service à la demande."





