Azerbaijan Airlines signe une commande avec Airbus

La commande porte sur l'acquisition de 12 appareils de la famille A320neo.

La compagnie nationale d'Azerbaïdjan, Azerbaijan Airlines, a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 12 appareils de la famille A320neo, dont l'A320neo et l'A321neo. Le contrat a été signé lors d'une cérémonie organisée à Bakou.

Azerbaijan Airlines exploite actuellement une flotte de 15 appareils Airbus (4 A319ceo, 6 A320ceo, 2 A340 et, depuis le début de l'année, 3 A320neo.

Samir Rzayev, premier vice-président d'AZAL CJSC a déclaré : "Nous sommes heureux de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique avec Airbus dans le cadre du programme de modernisation de notre flotte et avons l'intention de renforcer le partenariat bilatéral. Le contrat signé permettra à nos passagers de disposer des monocouloirs les plus modernes et les plus confortables"

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Cette commande marque une étape importante dans la relation fructueuse entre Airbus et Azerbaijan Airlines. La famille A320neo reste un choix de premier plan pour les compagnies aériennes à la recherche de solutions de flotte économes en carburant et rentables. Cette commande témoigne de la confiance que nos clients accordent aux performances et à la fiabilité de nos appareils. Nous sommes convaincus que ce choix favorisera la croissance durable d'Azerbaijan Airlines".

