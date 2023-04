Corendon Airlines confie à AFI KLM E&M six moteurs CFM56-7B supplémentaires

Article publié le 4 avril 2023 par David Dagouret

Un nouvel accord étend encore le contrat renouvelé en 2019 pour le support moteur de la flotte de Boeing 737-800 de la compagnie aérienne Corendon.

Corendon Airlines et AFI KLM E&M ont annoncé la signature d'un nouveau contrat. AFI KLM E&M, partenaire de longue date de Corendon Airlines, sera en charge des visites d'atelier pour six moteurs CFM56-7B supplémentaires. Deux de ces moteurs sont en service sur la flotte turque de Corendon, tandis que les quatre autres appartiennent à sa filiale maltaise Corendon Airlines Europe. Les services seront effectués dans l'atelier moteur d'AFI KLM E&M à Amsterdam au cours des prochains mois.



Yildiray Karaer, co-fondateur et CEO de Corendon Airlines, a déclaré : "Au-delà de la qualité technique de l'offre, nous apprécions la relation franche et directe proposée par AFI KLM E&M. Leurs experts sont toujours très clairs en amont sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas - une transparence qui nous est indispensable pour fiabiliser nos opérations."



Ton Dortmans, Executive Vice President KLM E&M, a déclaré : "C'est un honneur pour nous de conserver la confiance de Corendon. Nos équipes connaissent bien ce client et se sont attachées à répondre à cette nouvelle demande avec une offre parfaitement adaptée à ses besoins et à ceux de son nouvel avion."





Sur le même sujet