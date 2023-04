Finnair interrompt deux de ses vols intérieurs

Article publié le 7 avril 2023 par David Dagouret

Les vols entre Helsinki et Turku et Tampere seront effectués en bus à compter du 1er mai 2023.

Finnair ne desservira plus deux de ses liaisons intérieures les plus courtes, remplaçant les vols entre son hub d'Helsinki et les villes de Turku et Tampere par une connexion en bus à compter du 1er mai 2023.



La compagnie a déjà remplacé ses vols de mi-journée au départ de ces villes par ces liaisons afin de réduire l'empreinte carbone de ces itinéraires. Les connexions routières et ferroviaires sont plus respectueuses de l'environnement pour relier ces villes au hub de Finnair à Helsinki.



Le temps de trajet entre Turku et Tampereen en passant par la route est de 35 minutes, tandis que le temps de vol actuel est d'environ 25 minutes.



La plupart des passagers arrivant à l'aéroport d'Helsinki pour voyager avec Finnair, en provenance de la région de Tampere par exemple, se déplacent déjà en bus, en train ou en voiture. C'était déjà le cas avant la pandémie : 70 % des membres Finnair Plus habitant à Tampere partaient au départ de l'aéroport d'Helsinki plutôt que de celui-ci, en dépit des quelques vols quotidiens disponibles.



Au cours de l'été 2023, la compagnie assurera 4 trajets quotidiens en bus entre Turku et l'aéroport d'Helsinki et 4 trajets quotidiens en bus entre Tampere et l'aéroport d'Helsinki. À compter du 8 mai, ces liaisons sont accessibles depuis les gares routières centrales de Turku et de Tampere.



Les trajets en bus peuvent être achetés en même temps que le vol en correspondance. Lorsque qu’ils sont inclus dans la réservation, Finnair garantit également les liaisons en cas de retard de bus ou de vol. De plus, les passagers arrivant en bus à l'aéroport d'Helsinki peuvent bénéficier d'un enregistrement prioritaire, du dépôt de bagages et d'une garantie de sécurité pour une connexion fluide. Les bus sont alimentés par du biodiesel et disposent d'une connexion Internet, de recharge USB pour plus de confort à bord.



Finnair communiquera la fin des vols directement aux voyageurs ayant réservé des vols de Turku et Tampere à partir du début du mois de mai. Ils pourront alors choisir une liaison en bus assurée par Finnair ou annuler leur vol et demander le remboursement de leur billet.



Perttu Jolma, Vice-Président du Réseau, a déclaré : "Les vols vers Tampere et Turku sont particulièrement courts et le nombre limité de passagers (environ 35 % de taux de remplissage) signifie que les émissions carbone par passager sont plus élevées que sur beaucoup d'autres liaisons similaires de notre réseau. Le transport routier ou ferroviaire est une option plus durable pour les liaisons entre l'aéroport d'Helsinki et ces villes. Nous comprenons que cette décision puisse décevoir les voyageurs et nous regrettons les désagréments causés par cette mesure. Nous devons cependant tenir compte des facteurs économiques et environnementaux."





