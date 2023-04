J'irai voler chez vous en ULM : aérodrome d'Etampes (LFOX)

Article publié le 13 avril 2023 par David Dagouret

Je suis ravi de partager avec vous mon deuxième récit d'un vol en ULM, entre l'aérodrome de La Ferté-Alais et celui d'Etampes.

Le 19 février 2023, j'ai effectué un vol entre deux aérodromes mythiques de la région parisienne : celui de la Ferté-Alais et celui d'Etampes, à bord d'un Nynja, un ULM 3 axes.

Mon vol a commencé à la Ferté-Alais où je suis toujours ravi de m'y rendre, car cet aérodrome est connu pour ses meetings aériens, mais également ses avions de collection. Après une vérification de l'appareil et une préparation, j'ai pris la direction de la piste 27 et j'ai donc décollé vers l'est pour prendre la direction d'Etampes. Le vol n'a duré que 15 minutes à une altitude de 2000 ft. Je me suis rendu à la verticale du terrain d'Etampes et j'ai annoncé mon intention d'atterrir sur l'aérodrome d'Etampes. Trois appareils se trouvaient dans le circuit de l'aérodrome.

Je me suis également intégré dans le circuit pour un atterrissage sur la piste 24 de l'aérodrome. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

L'arrivée à Etampes a été l'un des moments forts de ce vol. En effet, en roulant sur le taxiway de l'aérodrome, je me suis aperçu qu'un appareil devant moi s'était arrêté et qu'un passager était en train d'en descendre. Ma surprise fut immense en voyant qu'il s'agissait d'Alain, un instructeur qui m'a formé à La Ferté-Alais. Il s'est dirigé vers moi et m'a demandé si j'avais quelques minutes pour discuter. J'ai stationné mon ULM en dessous de la tour et j'ai suivi Alain, jusqu'au club Brocard où il est également pilote et instructeur avion et ULM.

Après une visite des locaux, j’ai eu la chance de voir les deux Elixir Aircraft qui sont les deux derniers appareils à avoir rejoint la flotte du club.

J’ai repris la direction de l’aérodrome de la Ferté-Alais avec beaucoup d’étoiles dans les yeux, mais j’allais terminer ce vol en apothéose. Après 10 minutes de vol sous un coucher de soleil magnifique, je me suis intégré en vent arrière de la piste 27 de La Ferté-Alais. Après l’étape de base, je m’annonce en finale de la piste 27 pour un complet et là, j’entends à la radio un pilote s’annoncer au roulage pour la piste 27 pour effectuer une démonstration en Spitfire !!! J’ai atterri sur la piste et je me suis dirigé au parking pour voir le superbe spectacle de ce magnifique warbird basé à l’aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais.

Ce vol vers Etampes restera pour moi une superbe expérience, mêlant la découverte de l’aérodrome d’Etampes, les Elixir et la rencontre avec mon ancien instructeur avec en bouquet final la démonstration du Spitfire lors du coucher de soleil.

Sur le même sujet