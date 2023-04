L'avion de SolarStratos sera présent au salon du Bourget

Article publié le 7 avril 2023 par David Dagouret

L'appareil électrique et solaire devrait effectué un vol de démonstration.

La mission SolarStratos et son avion électrique et solaire (HB-SXA) seront présents au prochain Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) du Bourget. SolarStratos a le soutien Présence Suisse et des Cantons de Vaud et Neuchâtel. Le pilote Raphaël Domjan et l’équipe SolarStratos seront présents sur un stand de 600 m2.



L'avion électrique et solaire immatriculé HB-SXA devrait effectué un vol de démonstration.