Pacific Air Charters, Inc. signe une commande avec Tecnam

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

La société basée à Hawaï a commandé deux P2012 avec livraison immédiate.

Tecnam a annoncé la signature avec Pacific Air Charters, Inc. d'une commande de deux P2012 Traveller avec livraison immédiate et vingt-trois options supplémentaires pour étendre la flotte.

Pacific Air Charters, Inc. est le premier fournisseur de services de limousine aérienne dans les îles Hawaï.



Pat McNamee, Pacific Air Charters, Inc. Chief Operating Officer a déclaré : "Nous sommes ravis de proposer des vols multimoteurs confortables, pratiques et modernes aux îles d'Hawaï et à d'autres régions de l'océan Pacifique. Le P2012 Traveller est l'avion idéal pour nos itinéraires ".



Francesco Sferra, directeur des ventes et du développement commercial de la plateforme P2012 et des missions spéciales : "Nous sommes ravis et honorés que Pacific Air Charters, Inc. ait choisi Tecnam comme partenaire de confiance pour ses opérations de transport de passagers dans la région du Pacifique. Nous sommes fiers de fournir des avions et des services de classe mondiale qui donnent la priorité à la sécurité, à l'efficacité et à la fiabilité."





