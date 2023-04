Qatar Airways lance un vol direct entre Toulouse et Doha

Article publié le 12 avril 2023 par David Dagouret

A partir du 18 juillet prochain, la liaison sera opérée trois fois par semaine.

Qatar Airways reliera pour la première fois Toulouse à l'aéroport international Hamad de Doha, à raison de trois vols par semaine à partir du 18 juillet.



Le nouveau vol de Toulouse sera opéré en Airbus A330-200, les mardis, jeudis et dimanches avec un départ de Toulouse-Blagnac à 16h00 pour une arrivée à Doha à 23h30 (heure locale) à l'aller, et un départ de Doha à 8h45 pour une arrivée à Toulouse à 14h40 au retour.



La liaison avec Nice reprendra le 9 mai avec quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et samedis. Les vols partent de Nice-Côte d'Azur à 16h00 et arrivent à Doha à 22h45 à l'aller. Les vols partent de Doha à 8h30 et arrivent à Nice à 13h20 au retour (en heure locale).



Lyon sera desservie 4 fois par semaine à partir du 3 juillet, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Le départ de l'aéroport Saint-Exupéry est prévu à 16h35 pour une arrivée à Doha à 23h35 pour le vol aller, et le départ de Doha à 8h25 pour une arrivée à Lyon à 14h10 pour le vol retour (en heure locale).



Eric Odone, VP Sales Europe chez Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways est ravie de renforcer son engagement envers la France avec ses premiers vols au départ de Toulouse à partir du mois de juillet. Nous sommes passionnés par le rapprochement du monde à travers le voyage, et nous sommes impatients d'offrir aux passagers de Toulouse et de l'Ouest la possibilité de visiter Doha et le Qatar, ou de profiter de nos connexions vers plus de 160 destinations via le meilleur aéroport du Moyen-Orient, l'aéroport international de Hamad. L'ouverture de cette ligne représente la première connexion vers le Moyen-Orient à l'Aéroport Toulouse-Blagnac, nous espérons que cette nouvelle offre saura séduire les voyageurs de la région et nous tenons à remercier l'aéroport pour son partenariat."



Philippe Crébassa, Président du Directoire d'Aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "Toulouse fait partie des sept nouvelles destinations dévoilées cette année par Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne au monde en 2022 par Skytrax. Un avion que Toulouse connaît bien, l'Airbus A330-200, effectuera trois vols par semaine. Nous sommes ravis d'accueillir la compagnie qatarie, qui consolide son intérêt pour notre région. La ligne de Doha permettra d'étoffer l'offre de destinations vers le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Cette offre s'adresse aussi bien à nos clients français qu'à nos clients internationaux, qu'ils voyagent pour des raisons professionnelles, de loisirs ou personnelles. Je tiens à remercier les organismes de promotion touristique et de développement économique de Toulouse et de la région Occitanie avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration depuis 5 ans."





