Ryanair alimente 100% de ses vols d'Amsterdam en SAF

Article publié le 12 avril 2023 par David Dagouret

Cette augmentation de l'utilisation de SAF représente la dernière étape de l'objectif de Ryanair d'opérer 12,5% des vols en ayant recours au SAF d'ici 2030.

Ryanair a annoncé le 12 avril 2023 qu'elle a prolongé son partenariat avec Neste, un fournisseur de carburant aviation durable (SAF), pour alimenter l'ensemble de ses vols vers l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol (AMS) avec un mélange SAF de 40 % à partir du 1er avril.



Thomas Fowler, directeur du développement durable de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est ravie d'étendre son partenariat avec Neste afin d'augmenter le nombre de vols Ryanair à Amsterdam alimentés par un mélange à 40 % de SAF, d'un tiers des vols à l'ensemble de nos opérations à Amsterdam à partir du 1er avril. L'augmentation de l'utilisation de SAF est un pilier fondamental de notre stratégie de décarbonisation Pathway to Net Zero by 2050 et cette augmentation à Amsterdam réduira de 32% les émissions de gaz à effet de serre de nos vols au départ de cette ville. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat croissant avec Neste alors que nous continuons à progresser vers notre objectif d'exploiter 12,5 % des vols de Ryanair avec des SAF d'ici 2030."



M. Küper, vice-président de Neste pour la région EMEA et l'aviation renouvelable, a déclaré : "La décarbonisation de l'aviation est plus importante que jamais, et nous sommes fiers de soutenir Ryanair dans la réalisation de son ambitieux projet Pathway to Net Zero by 2050. L'augmentation de l'utilisation de SAF pour tous les vols au départ de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est une étape majeure qui permettra à Ryanair de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités à l'aéroport. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Ryanair sur la réduction de leurs émissions alors que nous augmentons notre capacité de production annuelle de SAF à 1,5 million de tonnes par an d'ici à la fin de 2023."





