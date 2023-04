United Aviate Academy commande des Diamond DA42

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Le premier exemplaire a déjà été livré lors du Sun 'n Fun Expo de Lakeland en Floride.

Diamond Aircraft a annoncé la commande de 5 appareils par United Aviate Academy pour la formation multimoteurs. United Aviate Academy, basée en Arizona, a déjà pris livraison du premier exemplaire à l'occasion du Sun 'n Fun Expo de cette année à Lakeland, en Floride, et que le reste de la nouvelle flotte sera livrée d'ici la fin du deuxième trimestre 2023.

Dana Donati, PDG de United Aviate Academy a déclaré : "Nous sommes ravis d'intégrer le DA42-VI Diamond Aircraft en tant qu'avion d'entraînement multimoteur à notre flotte en pleine expansion. Avec ses performances et ses systèmes avancés, le DA42-VI nous offre l'opportunité unique de préparer nos pilotes à la prochaine étape de leur carrière tout en honorant notre engagement à utiliser les avions d'entraînement les plus sophistiqués sur le marché aujourd'hui."

Trevor Mustard, chef des ventes et du marketing de Diamond Aircraft Canada, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir établi un partenariat avec United Aviate, qui poursuit sa croissance. Sa mission, qui consiste à offrir une formation au pilotage de classe mondiale grâce à des initiatives d'égalité des chances, incitera un plus grand nombre d'élèves-pilotes à s'inscrire et aidera à répondre à la demande au niveau des compagnies aériennes. Diamond est fière de participer à la nouvelle entreprise de United Aviate, qui forme les pilotes de demain avec les jumelles les plus sûres et les plus durables sur le marché aujourd'hui."





Sur le même sujet