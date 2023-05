Air Canada rétablit sa liaison sans escale entre Lyon et Montréal

Article publié le 30 mai 2023 par David Dagouret

Air Canada offrira cinq liaisons sans escale entre ces deux villes.

Air Canada a annoncé qu'elle rétablira sa liaison sans escale toute l'année entre Lyon et Montréal à compter du 13 octobre 2023. Elle sera assurée jusqu'à cinq fois par semaine et sera la cinquième liaison sans escale de la compagnie aérienne au départ de la France métropolitaine. Elle viendra s'ajouter aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Toronto et de Montréal, au départ de Nice vers Montréal, ainsi qu’à la nouvelle liaison entre Toulouse et Montréal qui sera inaugurée le 2 juin 2023 et qui sera assurée toute l’année.

Les vols d'Air Canada entre Lyon et Montréal seront assurés par des Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers. L'appareil est équipé de trois cabines de service.

Les horaires des vols entre Lyon et Montréal sont les suivants :

Vol AC876 décollage de Montréal à 20:50, atterrissage à Lyon à 10:15 le lendemain

Vol AC877 décollage de Lyon à 13:15, atterrissage à Montréal à 15:30.

Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la reprise de notre liaison sans escale entre Lyon et Montréal. Ces vols offriront non seulement à nos passagers en France un plus grand choix de vols et un accès direct de Lyon à notre plaque tournante hub de Montréal et au-delà, mais ils renforceront également notre réseau européen. Les passagers peuvent déjà planifier et réserver leur voyage. Nous sommes impatients de vous accueillir à bord."

Tanguy Bertolus, Président du directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Les équipes de VINCI Airports à l’aéroport de Lyon sont heureuses du retour d’Air Canada dès le mois d’octobre pour une reprogrammation annuelle de sa liaison directe entre Lyon et Montréal. Véritable porte d’entrée sur le continent nord-américain et les Caraïbes pour les voyageurs d’Auvergne-Rhône-Alpes grâce au Hub d’Air Canada à Montréal, cette ligne permet aussi aux skieurs nord-américains de plus en plus nombreux de rejoindre les Alpes via Lyon, participant ainsi au développement de notre Région."





