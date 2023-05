Air Canada rétablit sa liaison sans escale entre Nice et Montréal

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée quatre fois par semaine du 12 mai au 27 octobre 2023.

Air Canada reprendra sa liaison saisonnière sans escale entre l'aéroport Nice Côte d'Azur et Montréal, jusqu'à quatre fois par semaine du 12 mai au 27 octobre 2023. Il s'agit de la quatrième liaison sans escale au départ de la France métropolitaine assurée par la compagnie aérienne cet été, qui s'ajoute aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Toronto et de Montréal, ainsi qu'à son tout nouveau vol proposé toute l'année entre Toulouse et Montréal, qui sera inauguré le 2 juin 2023.

Les vols d'Air Canada entre Nice et Montréal seront exploités par des appareils Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers. L'appareil propose trois cabines de service au choix des clients, notamment la Classe Signature Air Canada avec sièges à plat, la Classe Premium Économique et la Classe Économique.

Horaires du vol Nice – Montréal :

AC815 Nice 13:15 Montréal 16:00 Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche

AC814 Montréal 21:15 Nice 10:55 (le lendemain) Mardi, Jeudi, Samedi, Dimanche

Outre la relance du vol saisonnier sans escale entre Nice et Montréal, Air Canada offre actuellement des liaisons sans escale toute l'année entre Paris Charles de Gaulle, Toronto et Montréal, ainsi qu’une nouvelle liaison entre Toulouse et Montréal qui sera inaugurée le 2 juin 2023 et qui sera assurée toute l’année. Air Canada opère également des vols sans escale toute l'année entre les régions françaises d'outre-mer et le Canada au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre vers Montréal. Au total, la compagnie aérienne assure 30 vols hebdomadaires au départ de la France métropolitaine et des régions françaises d'outre-mer vers ses plaques tournantes de Montréal et de Toronto pendant la haute saison estivale.

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous remercions chaleureusement Air Canada pour sa confiance renouvelée dans l’attractivité de notre territoire. Ce retour rejoint notre volonté de connecter toujours plus et mieux notre territoire au monde entier en offrant aux passagers des liaisons directes."

Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre nos vols sans escale entre Nice et Montréal pour la période estivale. Cette liaison offre non seulement plus de choix à nos clients en France et un accès direct de Nice à notre plaque tournante de Montréal, mais aussi des options de voyage pratiques dans toute l’Amérique du Nord. Les passagers peuvent déjà planifier et réserver leur voyage. Nous sommes impatients de les accueillir à bord."

Sur le même sujet