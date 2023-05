Compétition régionale Microlights STOL Ile-de-France (photos)

Article publié le 11 mai 2023 par David Dagouret

Le 06 mai 2023, s'est déroulé sur la base ULM de Mondreville (LF7752), la compétition régionale microlights de STOL Ile-de-France. Pour rappel, Le STOL (Short Take-Off and Landing) est un rassemblement aéronautique sportif pour les ULM dont le principe est le décollage et l’atterrissage sur la plus faible distance possible.

Six pilotes se sont affrontés ce jour là avec différents appareils dont un Yuma Epros, un IPC Savannah, un Skyranger Swift, un BRM Citius, un Trophy TT2000 et un Randkar X-air F.

Après une journée de compétition acharnée, le résultat en multiaxes est le suivant :

1er - Eric GRARE - OCCITANIE - YUMA EPROS

2ème - Gérald PEVILLIER - GRAND-EST - BRM CITIUS

3ème – Michel GAIGNARD - PAYS DE LA LOIRE - IPC SAVANNAH

cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

